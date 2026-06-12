Девід Гокні помер у Лондоні

Помер Девід Гокні, знаменитий британський художник, який вважається одним із найвпливовіших у мистецтві XX-XXI століть. Через місяць йому мало би виповнитися 89 років.

Про його смерть повідомила ВВС прес-секретарка художника Еріка Болтон. За її словами Гокні «мирно помер у себе вдома».

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Девід Гокні народився 9 липня 1937 року у Великій Британії. Він там виріс, проте значну частину життя провів у США. Будучи одним з найпомітніших представників попарту у 1960-х роках, він вважається одним з найвпливовіших британських художників 20 сторіччя.

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Його роботи перебувають у колекціях Tate Modern, Метрополітен-музею, Центру Помпіду та MoMА. Британець прославився в 1970-х серією робіт California Dreaming — ідилічними пейзажами Західного узбережжя Америки. Одна із картин з цієї серії та водночас однією із найвідоміших картин Гокні – «Портрет художника» 1972 року, де зображено двох чоловіків: один плаває в басейні, інший (Пітер Шлезінгер, художник і коханий автор) за ним спостерігає. У 2018 році її продали з аукціону Christie's за 90,3 мільйонів доларів. На той час це було найвищою аукціонною ціною на картину, чий автор на момент продажу був живим.

Художник до кінця життя освоював нові техніки. Коли факси були новинкою у 1980-х роках, він надсилав десятки сторінок, щоб одержувач зібрав їх у гігантський твір мистецтва. З розвитком технологій він широко використовував iPad, і колекція його малюнків на iPad була продана на аукціоні за 6,2 мільйона фунтів стерлінгів у 2025 році.

17 гравюр під назвою «Прихід весни у Вулдгейт» були розпочаті у 2011 році, коли Гокні переїхав зі США до Брідлінгтона.

Гокні відомий ще й як дослідник мистецтва: у 2001 році він і фізик Чарльз М. Фалько виступили з гіпотезою, що майстри Ренесансу використовували у своїй роботі камеру-обскуру та інші оптичні інструменти.

Знакові роботи художника:

«Портрет художника» (1972)

«Великий сплеск» (1967)

«Містер і місіс Кларк і Персі» (1971)

«Високі дерева поблизу Вортера» (2007)