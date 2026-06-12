Ударів завдали за допомогою мідлстрайк-дронів

Оператори Сил безпілотних систем уразили військову інфраструктуру та скупчення російських військових на полігоні «Восточний» на окупованій частині Запорізької області. Про це 12 червня повідомили в соцмережах 413 полку СБС «Рейд».

Там уточнили, що полігон «Восточний» розташований на узбережжі Азовського моря біля села Новопетрівка Бердянського району. За інформацією військових, на цьому полігоні російські окупанти прискорено готують так зване «маршове поповнення» для штурмів.

«Окремо звертаємо увагу на майстерне влучання по розрахунку ПЗРК, який невдало намагався відбити атаку наших дронів. Це підкреслює точність удару, яку забезпечують мідлстрайк-засоби від вітчизняного виробника Fire Point», – ідеться в повідомленні.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомляв, що за рік існування Сили безпілотних систем уразили російські цілі на майже 40 млрд доларів.

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