11 червня відзначають День Сил безпілотних систем ЗСУ

Протягом року від моменту створення Сили безпілотних систем завдали уражень російським цілям на суму майже 40 млрд доларів. Про це у середу, 10 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи підписаний ним указ про встановлення 11 червня Днем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Голова держави підкреслив, що йдеться про широкий спектр успішних операцій, кожна з яких дозволяє підвищувати ефективність оборони та зберігати життя українських військових. За словами Зеленського, Україна стала першою країною у світі, яка сформувала окремий рід військ, повністю зосереджений на безпілотних технологіях, і продовжує активно розвивати цей напрям.

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«Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів. Найважливіше, що це різні типи уражень і кожне додає нам можливості берегти життя», – повідомив президент.

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Він наголосив, що саме українські фахівці довели здатність сучасних технологій, нестандартних рішень і сміливих дій змінювати характер війни. Завдяки цьому вдається досягати результатів, які раніше були недосяжними для традиційних видів озброєння або потребували значних ресурсів.

Зеленський офіційно затвердив 11 червня Днем Сил безпілотних систем. Саме цього дня у 2024 році підрозділ був створений як окремий рід військ у складі Збройних сил України. Наразі СБС очолює Роберт «Мадяр» Бровді.

Нагадаємо, 8 червня оператори Сил безпілотних систем України завдали удару по перевалочній нафтобазі «Грушовая» у Новоросійську Краснодарського краю.