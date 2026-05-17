СБС оснастили дрони некерованими снарядами

Сили безпілотних систем почали оснащувати дрони некерованими реактивними снарядами. Таку комбінацію зброї українські військові використали для атаки на об’єкти росіян в окупованому Криму. Про це у неділю, 17 травня, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Для ураження військові застосували дрони FP-1/2 виробництва української компанії Fire Point. Безпілотники здатні уражати цілі на відстані до 500 км та несуть бойову частину вагою до 60 кг. Таким чином СБС атакували вузол стратегічного зв’язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.

Як зазначив Роберт Бровді, некеровані реактивні снаряди (НУРС) зазвичай застосовують гелікоптери та літаки-штурмовики. Оснащення дронів НУРСами «відкриває зовсім інші можливості».

«Мадяр» також наголосив, що росіяни активно застосовували НУРСи проти українських військових з 2022 року. Зокрема, під час боїв за Бахмут, Соледар, Урожайне та Красногорівку. Тепер Сили безпілотних систем уражатимуть цілі окупантів дронами з НУРСами. Зокрема, за словами Роберта Бровді, комбінація дронів та НУРС ефективна проти російських груп ПЗРК та кулеметників, що охороняють елементи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, в ніч на 13 травня українські безпілотники уразили низку російських промислових об’єктів, зокрема Астраханський газопереробний завод.