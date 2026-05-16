Біля Вовчанська прикордонники захопили у полон трьох окупантів

На Південно-слобожанському напрямку, що у Харківській області, прикордонники захопили у полон трьох військових російської армії. Про це у суботу, 16 травня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Окупантів захопили у полон бійці бригади «Форпост» біля Вовчанська, коли помітили їхнє пересування біля своїх позицій. У полон потрапили 29-річний та 42-річний військові з міста Нижній Новгород та 44-річний окупант з Челябінської області.

«Російські військові дедалі частіше обирають полон замість продовження бою, розуміючи безвихідь свого становища. Тим часом воїни “Форпосту” продовжують утримувати позиції та виконувати бойові завдання на напрямку», – наголосили прикордонники.

Наразі полонених вже передали відповідним службам, вони поповнять обмінний фонд.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що двоє військових 1 ОШП захопили у полон вісьмох росіян, які ховалися у бліндажі.

До слова, у пʼятницю, 15 травня, Україна повернула з російського полону 205 військових. Це був перший етап масштабного обміну полоненими за формулою «1000 на 1000».