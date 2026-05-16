У день проведення гранд-фіналу «Євробачення-2026» букмекери оновили свій прогноз, змінивши трійку лідерів. Найбільші ставки і надалі на перемогу Фінляндії (41%), йдеться на сайті Eurovisionworld. Проте на друге місце увірвалася Австралія: їй дають 22% шансів на перемогу, хоча ще два дні тому було 8%.

Замикає трійку Греція із 7% (раніше вона була на 2 місці з 14%), Ізраїль має 6%, Румунія – 5%, Болгарія – 4%, Данія – 3% (раніше була в трійці з 11%), Італія і Франція – 2%, усі інші, у тому числі Україна, мають по 1% ймовірності перемогти, за версією букмекерів.

Букмекери вважають, що найвищу оцінку від журі отримає Австралія (42% ймовірності). Досить високі шанси має і Фінляндія – 18%. У Данії і Франції – по 9%, у Чехії – 8%. Водночас за прогнозом телеглядачам найбільше сподобається Ізраїль – 44%. Фінляндія має 14%, Греція – 10%, а Румунія – 7%.

Україна ж має лише 1% ймовірності отримати найвищу оцінку від журі і 3% – від глядачів. Загальні шанси LELÉKA опинитися в десятці найкращих оцінюють як досить високі – 64%.

Нагадаємо, фінал 70-го пісенного конкурсу «Євробачення-2026» відбудеться у суботу, 16 травня, о 22:00 за київським часом. «Суспільне» транслюватиме конкурс наживо на телебаченні, діджитал-платформах та радіо. О 21:00 стартує «Передшоу».

Україна виступатиме під номером 7. LELÉKA представить Україну з піснею Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе.