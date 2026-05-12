Європейський мовний союз повертає професійне журі до оцінювання півфіналів

Перший півфінал та фінал ювілейного 70-го Пісенного конкурсу Євробачення відбудеться 12, 14 та 16 травня. Головний пісенний конкурс проходитиме в столиці Австрії – Відні, на найбільшій критій арені Wiener Stadthalle.

Цьогоріч у конкурсі візьмуть участь 35 країн-учасниць, що на дві країни менше, ніж у 2025 році. Від України у другому півфіналі під номером 12 виступатиме співачка LELÉKA з піснею Ridnym.

Що змінилося у правилах голосування?

Європейський мовний союз повертає професійне журі до оцінювання півфіналів – востаннє така практика діяла у 2022 році. Відтепер підсумкові результати формуватимуться за принципом 50/50: половину балів надаватимуть глядачі, іншу – журі. Також відбулися зміни у складі журі: їх кількість збільшилася до семи. Окрім цього, зміни торкнулися і глядацького голосування. Організатори скоротили максимальну кількість голосів від одного глядача – із 20 до 10.

Як проголосувати в Україні?

Застосунок

Глядачі з країн-учасниць можуть проголосувати за допомогою офіційного застосунку Eurovision Song Contest App, який доступний для пристроїв на Android та iOS.

Телефон та/або через SMS

Глядачі в країнах-учасницях можуть голосувати через телефон та/або SMS. Відповідні номери будуть вказані на екрані під час трансляції кожним національним мовником.

Офіційний сайт

Віддати свій голос за фаворита можна буде також на сайті www.esc.vote, який буде доступний лише у дні трансляції.

Коли може голосувати Україна?

Україна не голосуватиме у першому півфіналі «Євробачення-2026». За правилами пісенного конкурсу українці зможуть голосувати лише в тому півфіналі, в якому бере участь Україна – тобто у другому півфіналі. Також голосування буде доступним у грандфіналі конкурсу.

Скільки разів можна голосувати?

За новими правилами глядачі зможуть проголосувати максимум 10 разів за країни, які сподобались.