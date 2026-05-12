Перший півфінал ювілейного 70-го Пісенного конкурсу Євробачення пройде у Відні

У вівторок, 12 травня, стартує перший півфінал ювілейного 70-го Пісенного конкурсу Євробачення, який пройде у Відні. Після перемоги австрійського співака JJ з піснею Wasted Love конкурс пройде на найбільшій критій арені Австрії Wiener Stadthalle. У ньому виступатимуть представники 15 країн-учасниць, а також представники Італії та Німеччини, які автоматично проходять до фіналу як країни «Великої п’ятірки».

Півфінал «Євробачення-2026» відбудеться 12 травня о 22:00 за київським часом.

Де дивитися трансляцію?

Коли виступить Україна?

Україна виступить у другому півфіналі під номером 12, який відбудеться 14 травня. LELÉKA представить Україну з піснею Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе.

Хто виступить у першому півфіналі «Євробачення-2026»?

За проходження у гранд-фінал 12 травня змагатимуться:

Також у першому півфіналі представлять свої номери Італія та Німеччина, представники країн «Великої п’ятірки», які автоматично проходять у гранд-фінал: