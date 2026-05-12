Уже сьогодні: де дивитися перший півфінал «Євробачення-2026» та хто буде виступати
У вівторок, 12 травня, стартує перший півфінал ювілейного 70-го Пісенного конкурсу Євробачення, який пройде у Відні. Після перемоги австрійського співака JJ з піснею Wasted Love конкурс пройде на найбільшій критій арені Австрії Wiener Stadthalle. У ньому виступатимуть представники 15 країн-учасниць, а також представники Італії та Німеччини, які автоматично проходять до фіналу як країни «Великої п’ятірки».
Півфінал «Євробачення-2026» відбудеться 12 травня о 22:00 за київським часом.
Де дивитися трансляцію?
- На сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення».
- На телеканалі «Суспільне Культура».
- Прослухати на «Радіо Промінь».
- На офіційному ютуб-каналі Eurovision Song Contest.
Коли виступить Україна?
Україна виступить у другому півфіналі під номером 12, який відбудеться 14 травня. LELÉKA представить Україну з піснею Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе.
Хто виступить у першому півфіналі «Євробачення-2026»?
За проходження у гранд-фінал 12 травня змагатимуться:
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!
- Швеція: Felicia – My System
- Хорватія: Lelek – Andromeda
- Греція: Akylas – Ferto
- Португалія: Bandidos do Cante – Rosa
- Грузія: Bzikebi – On Replay
- Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen –Liekinheitin
- Чорногорія: Tamara Živković – Nova Zora
- Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
- Ізраїль: Noam Bettan – Michelle
- Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Сан-Марино: Senhit – Superstar
- Польща: Alicja – Pray
- Сербія: Lavina – Kraj Mene
Також у першому півфіналі представлять свої номери Італія та Німеччина, представники країн «Великої п’ятірки», які автоматично проходять у гранд-фінал:
- Італія Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
- Німеччина - Sarah Engels – Fire