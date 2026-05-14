LELÉKA представить Україну з піснею Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе

На ювілейному 70-му Пісенному конкурсі Євробачення Україну у другому півфіналі, який відбудеться у четвер, 14 травня, представить LELÉKA з піснею Ridnym.

Під час національного відбору члени журі та глядачі віддали виконавці максимальну кількість балів – 10. ZAXID.NET публікує повний текст пісні Ridnym разом із перекладом.

LELÉKA – Ridnym: повний текст пісні, переклад

Ridnym - текст пісні

Green into rust, trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust, cut from the branch

Leaves in the flames, nothing is safe

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We'll see the trees grow even taller

Ooh…

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Ridnym - переклад пісні

Зелене стає іржею, довірся змінам

Все зникає, будь що буде

Червоне стає пилом, зрізане з гілки

Листя у вогні, у небезпеці все

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння досі несе воду

Коли все посіяне нами насіння

Розквітне й приведе нас додому

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище

У-у-у…

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння досі несе воду

Коли все посіяне нами насіння

Розквітне й приведе нас додому

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище