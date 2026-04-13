Двоє українських штурмовиків 1 ОШП захопили у полон вісьмох окупантів

Двоє бійців 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла захопили у полон вісьмох російських військових, які ховались у бліндажі. Про це у неділю, 12 квітня, повідомили на фейсбук-сторінці 1 ОШП.

Аеророзвідники полку помітили, що у зону відповідальності 1 ОШП намагається проникнути група російських військових, яка зайняла один з бліндажів. До росіян під прикриттям дронів висунулись двоє українських бійців, які атакували зайнятий бліндаж гранатами.

«Вони кинули дві гранати, після чого зразу виявили голоси, взяли бліндаж під контроль. Одразу запропонували їм здатися», – розповів командир 2-ї штурмової роти з позивним «Прораб».

Окупанти спробували відбитися, але швидко погодилися здатися у полон. Лише тоді, коли росіяни почали виходити з бліндажа, військові дізнались їхню кількість – вісім окупантів. Командир штурмової роти з позивним «Прораб» відзначив злагодженість та професіоналізм українських військових.

«Наша група з двох людей одразу захопила у полон вісьмох людей. Все зробили грамотно та злагоджено», – зазначив «Прораб».

Полонених росіян евакуювали у тил, вони поповнять обмінний фонд. Зауважимо, що військові не уточнили населений пункт, де захопили у полон росіян. Однак у своїх соцмережах 1 ОШП публікує результати бойової роботи на Гуляйпільському напрямку, що у Запорізькій області.

