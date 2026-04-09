19-річний військовий розповів, як взяв у полон трьох росіян

19-річний піхотинець 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців із позивним «Малий» захопив у полон одразу трьох військових. Про це повідомили у пресслужбі 72-ї ОМБр спільно з «Укрінформом» 8 квітня.

За даними бригади, юнак підписав «Контракт 18-24» навесні 2025 року. До війська він пішов після того, як на фронті загинув його двоюрідний брат.

Під час одного зі штурмів військовий зміг взяти в полон одразу трьох російських солдатів. За словами «Малого», він отримав наказ зайти в бліндаж, який мав бути порожнім, проте там він виявив росіян.

«Мої відкотилися, я залишився сам. На адреналіні. Кричу пацанам по рації: “Принесіть ще гранат!”. До мене підбіг один боєць, ми вирішили натиснути на них психологічно. Кажемо: “Жити хочете? У вас сім'ї, діти. Виходьте, бо зараз закинемо термобар!”. На той час термобара я навіть в руках не тримав. І вони вийшли – здалися. Ми їх оглянули, перевірили, почали передавати, щоб їх забрали», – розповів український військовий.

Під час передачі полонених росіяни скинули на «Малого» великий боєприпас з БпЛА Mavic. Він зазнав поранення ноги. Військовий розповів, що ногу вдалося затампонувати, а його евакуювали.

За словами «Малого», після того, як закінчиться контракт, він планує одружитися з коханою. Згодом він планує повернутися до війська, проте не піхотинцем.

