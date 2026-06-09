Сільрада продала 50 га комунальної землі у 2024 році, зараз справою займається НАБУ

Детективи НАБУ розслідують махінації із продажем 50 га комунальної землі в селі Ямпіль Мурованської громади біля Львова. Ділянку на аукціоні за 102 млн грн купила фірма відомого львівського підприємця Олександра Свіщова, однак згодом її перепродали іноземцям втричі дорожче під завод будматеріалів ірландської компанії «Кінгспан». Журналісти NGL.media з’ясували, що йдеться про можливу змову під час заволодіння ділянкою, а збитки громаді від цієї оборудки становлять понад 248 млн грн.

Як повідомили ZAXID.NET у НАБУ, детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування від 5 травня 2025 року за фактом розтрати службовими особами органів місцевого самоврядування спільно з іншими учасниками чужого майна (земельної ділянки) через зловживання службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

«Про підозру жодній особі не повідомляли», – йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит.

Ще у березні 2024 року Мурованська сільська рада провела аукціон з продажу 50 га у селі Ямпіль. Попереньо в січні сільрада змінила цільове призначення згаданої ділянки із земель запасу на землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення.

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Відповідно до висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яку здійснило ТзОВ «Західземлепроект», її вартість становила близько 82,4 млн грн (165 грн/м2). За такою стартовою ціною сільрада виставила ділянку на аукціон.

На торги зголосилися два учасники. Переможцем було визнано Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лев», яке запропонувало ціну 102,7 млн грн. Інший учасник – львівське ТзОВ «Праймері Інвестмент» – запропонував 85,4 млн грн.

За інформацією YouControl, АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лев» зареєстроване у Львові у 2020 році. Статутний капітал товариства становить 1 млрд грн. Основний вид діяльності – трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти. Власником товариства є відомий місцевий бізнесмен Олександр Свіщов.

Аукціон відбувся 11 березня 2024 року, а вже через місяць (15 квітня 2024 року) згадані 50 га в Ямполі компанія Свіщова перепродала ТзОВ «Кінгспан Проперті» за 8,4 млн євро (351,4 млн грн за курсом НБУ) під нове будівництво заводу з виробництва будівельних матеріалів компанії «Кінгспан».

Як вдалося з’ясувати журналістам NGL.media, «Кінгспан Проперті» та інвестиційний фонд «Лев» ще до аукціону уклали попередню угоду, за якою «Кінгспан Проперті» виплатив компанії Свіщова 105,3 млн грн завдатку. Ця сума майже збігається з фінальною пропозицією АТ «ЗНВКІФ “Лев”» на аукціоні.

«Гроші надійшли двома траншами 26 лютого і 19 березня 2024 року і – ще до угоди між сільрадою і АТ «ЗНВКІФ “Лев”». Тобто можна припустити, що про перепродаж ділянки було домовлено заздалегідь, а її покупку Свіщов оплатив грошима “Кінгспан Проперті”», – йдеться в розслідуванні NGL.media.

Детективи НАБУ підозрюють, що АТ «ЗНВКІФ “Лев”» було заздалегідь визначеним переможцем аукціону, а сама оборудка відбулася за сприяння службовців Мурованської сільради, Львівської ОВА та урядового Офісу із залучення та підтримки інвестицій. У матеріалах справи, на які посилаються журналісти, йдеться про те, що інвестфонд Свіщова купив ділянку за заниженою ціною, а отримані в результаті оборудки понад 248 млн грн поділили між собою службовці сільради, Олександр Свіщов та посадовці Офісу із залучення інвестицій.

ТзОВ «Кінгспан Проперті» зі статутним капіталом 40 тис. грн зареєстроване у Львові у 2023 році. Засновником товариства вказане ТзОВ «Кінгспан кампус Львів» (дочірня компанія нідерландської фірми «Кінгспан Проперті Б.В.»). Варто зауважити, що будівництво заводу на згаданій ділянці досі не розпочали.

У цій справі на початку травня цього року відбулися обшуки, зокрема, у першого заступника голови Львівської ОВА Андрія Годика. Про це він підтвердив ZAXID.NET.

«Так, дійсно, відбувалися процесуальні дії, метою яких було відшукання документів, пов’язаних із відчуженням земельної ділянки комунальної форми власності однієї з громад області. За результатами цих дій жодних речей чи документів, що стосуються будь-яких земельних ділянок, не вилучалося», – розповів Андрій Годик.

Він запевнив, що оскільки згадана земельна ділянка є комунальної форми власності, тому Львівська ОВА не могла та не приймала жодних розпорядчих актів щодо неї.

«Моя офіційна позиція полягає в тому, що я, ані як посадова особа, ані як фізична особа, не маю жодного відношення до цього, і мені про це нічого не відомо», – заявив Андрій Годик.

ZAXID.NET звернувся за коментарем щодо ситуації із земельною ділянкою в Ямполі до АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лев» та ТзОВ «Кінгспан Проперті», однак на момент публікації редакція відповіді не отримала.

Нагадаємо, у грудні 2025 року поліцейські спільно з СБУ затримали на хабарі голову Мурованської сільради біля Львова Богдана Свистуна. За версією правоохоронців, він одержав 1 млн грн від підприємця за сприяння у вирішенні земельних питань.