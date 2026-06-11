McDonald's на площі Ринок врахує скарги львів'ян

McDonald’s у Львові до 7 липня пообіцяв усунути основні причини скарг мешканців на роботу закладу на площі Ринок, зокрема надмірний шум і запахи. Відповідних домовленостей досягнули під час третьої робочої зустрічі між містом, мешканцями та представниками бізнесу. Про це повідомила Львівська міська рада 11 червня.

Компанія запевнила, що перенесе частину обладнання у внутрішні приміщення ресторану, проведе шумоізоляцію та встановить додаткові системи очищення повітря. Виконання робіт контролюватимуть спільно місто та мешканці.

Операційний менеджер McDonald’s Юрій Кос зазначив, що джерела шуму вже ідентифікували за результатами вимірювань. Також компанія пообіцяла герметизувати повітропроводи та встановити додаткові системи очищення повітря, зокрема промисловий озоногенератор і вентиляційні лампи для нейтралізації запахів.

«Фахівці провели обстеження і акустичні вимірювання у квартирі і біля обладнання. Встановлено джерела шуму, через які шум перевищує норму. Ми готові перенести це обладнання», – заявив Юрій Кос.

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Окремо проведуть заміну частини конструкцій у внутрішньому дворі, що не мають історичної цінності, на акустичні панелі для зменшення шуму. За зверненням мешканців також планують встановити протипожежні засоби.

«Ми проведемо герметизацію усіх повітропроводів. На кухні ресторану встановлять додатковий потужний промисловий озоногенератор, який теж повинен прибрати аромати. У вентиляційних установках вмонтуємо додаткові лампи, які розщеплюють те, що залишається із запахів», – пообіцяв операційний менеджер McDonald’s.

У ході зустрічі мешканці площі Ринок наголосиши на трьох основних джерелах шуму та наполягали на їх усуненні. Зокрема, львів’янин Олександр Ліпко заявив про порушення, на його думку, конституційних прав.

«Конституція повинна виконуватись, як громадянином України, так і великим бізнесом. Ті дозволи, які отримали ці компанії, вони їх отримали наосліп. Ніхто сюди не приїжджав з Мінкульту і не контролював. Занесли апаратуру і зупинились на нашій території – території громади», – наголосив Олександр Ліпко.

У Львівській міській раді зазначили, що виступають посередником у ситуації, оскільки не мають повноважень впливати на погодження рішень щодо пам’ятки національного значення.

«Є три ключові проблеми – шум, запах і вентиляційні шахти. Частину рішень уже напрацьовано», – зазначив керуючий справами виконкому Євген Бойко.

Наступну зустріч планують провести після 7 липня – після виконання перших обіцяних заходів.

До слова, у Львівській міській раді і раніше наголошували, що не погоджували та не видавали дозволів на роботу McDonald’s на площі Ринок, адже будівля є пам’яткою архітектури національного значення. Усі рішення щодо таких об’єктів ухвалюють державні органи, а контроль за дотриманням погодженого проєкту здійснює виключно Міністерство культури, яке також може видавати обов’язкові приписи.

Тобто у ЛМР не мають впливу на зміни в будівлях такого статусу. Водночас у мерії планують ініціювати зміни до законодавства щодо цього. Ситуація щодо ресторану набула розголосу фактично відразу після відкриття ресторану, який відбувся 19 березня. Мешканці скаржилися, що втратили спокій у власних оселях і відчувають наслідки роботи ресторану щодня.