Повторні аукціони охопили дев'ять парків

У Львові завершили повторні аукціони на право оренди місць для пересувної торгівлі у міських парках. Переможці торгів укладуть договори з ЛКП «Зелений Львів», які діятимуть до кінця 2027 року. Про це повідомили у Львівській міській раді у вівторок, 11 серпня.

Найбільше локацій отримало ТзОВ «Файні Льоди». Підприємство стало переможцем аукціонів на право торгівлі у Замарстинівському парку, парку імені 700-річчя Львова, Скнилівському та Виговському парках, а також у лісопарку «Білогорща». Компанія вже підписала відповідні протоколи з ЛКП «Зелений Львів» та ДП «Скнилів-Парк», на балансі яких перебувають ці території.

Також протоколи підписали ФОП Роман Різник, який торгуватиме у парку «Левандівський», та ФОП Дмитро Желізко, який отримав право працювати у парку імені Івана Павла ІІ. Інші переможці аукціонів наразі завершують процедуру підписання документів.

Після цього підприємці укладуть договори оренди та погодять із департаментом архітектури та просторового розвитку зовнішній вигляд об'єктів пересувної торгівлі.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Загалом повторні аукціони охопили дев'ять львівських парків. Місто виставило на торги понад десять локацій для продажу кави, морозива та інших продуктів харчування. Торгівля алкогольними напоями й тютюновими виробами на цих місцях заборонена. Право оренди діятиме до кінця 2027 року.

Нагадаємо, перші аукціони на право пересувної торгівлі у львівських парках відбулися наприкінці червня. Однак більшість тодішніх переможців не підписали необхідні протоколи, через що місто оголосило повторні торги.