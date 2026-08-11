Rozetka оцінила збитки від російського удару

Розподільчий центр Rozetka у Броварах, який російські війська знищили під час атаки 5 серпня, коштував 70 млн доларів. Крім того, компанія втратила товари на мільярди гривень.

Про це співзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна розповіла під час зустрічі представників бізнесу, організованої комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами Чечоткіної, йдеться саме про 70 млн доларів, вкладених у будівництво та облаштування розподільчого центру. Вартість знищених товарів обчислюється мільярдами гривень.

Співзасновниця Rozetka зазначила, що страхові компанії не готові страхувати український бізнес із такими великими активами та воєнними ризиками. Тому вона закликала державу підтримати постраждалі компанії, зокрема дозволити їм відтермінувати сплату податків.

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«Все, що я можу зараз просити, – це можливість відтермінування податків, щоб ми могли відновитися. Збитки настільки колосальні, що без допомоги у нас може не бути такої можливості», – сказала Ірина Чечоткіна.

Нагадаємо, російські війська атакували найбільший розподільчий центр Rozetka у Броварах у ніч на 5 серпня. За даними компанії, по об’єкту вдарили три балістичні ракети, внаслідок чого комплекс було повністю знищено. Центр обробляв понад 100 тис. замовлень на добу та був ключовим об’єктом логістичної мережі Rozetka.

Під час тієї ж масованої атаки росіяни також пошкодили або знищили об’єкти «Епіцентру», «Нової пошти», «Сільпо», Novus та інших українських компаній.

Rozetka – одна з найбільших компаній електронної комерції в Україні. Її заснували Владислав та Ірина Чечоткіни у 2005 році. Мережа налічує понад 540 магазинів у більш ніж 165 містах, у компанії працюють понад 5 тис. людей. Оборот групи маркетплейсів Rozetka-Evo у 2025 році становив 112,4 млрд грн.