Суд став на бік банку Петра Порошенка у справі фінмоніторингу

Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) домігся в судах скасування письмового застереження, яке Національний банк виніс йому через порушення у сфері фінансового моніторингу.

У лютому 2025 року регулятор оголосив банку письмове застереження. За даними НБУ, МІБ неналежно оцінював ризики у своїй роботі, а також не надавав на запити регулятора достовірну інформацію та документи у встановлені строки.

Довідково. фінансовий моніторинг в Україні є частиною виконання міжнародних зобов’язань у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Банки зобов’язані застосовувати ризикоорієнтований підхід, перевіряти клієнтів та операції, а також своєчасно надавати інформацію на запити регулятора.

У грудні 2025 року Київський окружний адміністративний суд визнав рішення НБУ протиправним і скасував його. 30 червня 2026 року Шостий апеляційний адміністративний суд залишив це рішення чинним.

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Додамо, що Петро Порошенко через інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» володіє 64,98% акцій Міжнародного інвестиційного банку.

У лютому 2025 року Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти Порошенка. Після цього НБУ заявляв, що може заборонити йому користуватися правом голосу за акціями банку, тобто усунути від управління фінустановою.