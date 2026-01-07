НБУ оштрафував банки Порошенка та Тігіпка

У грудні 2025 року Національний банк України застосував штрафи до п’яти банків за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомила пресслужба НБУ. Найбільше фінансове стягнення отримав АТ «Міжнародний інвестиційний банк», який належить Петру Порошенку.

Регулятор оштрафував банк на 13,51 млн грн за неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу та порушення процедур перевірки клієнтів. Крім того, фінустанова несвоєчасно надавала інформацію й документи на запити Нацбанку. Ще 1 млн грн штрафу банк отримав за порушення у сфері валютного нагляду.

АТ «Таскомбанк», власником якого є Сергій Тігіпко, був оштрафований на 10 млн грн. Причина – неналежне виконання вимог щодо застосування ризикоорієнтованого підходу у банківській діяльності.

Державний «Ощадбанк» отримав штраф у розмірі 5,5 млн грн, ще один державний банк – АТ «Мотор-Банк» – 3 млн грн.

Найменший штраф – 200 тис. грн Нацбанк наклав на АБ «Кліринговий дім», який пов’язують з Юлією Льовочкіною.

Зауважимо, що фінансовий моніторинг в Україні є частиною виконання міжнародних зобов’язань у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Банки зобов’язані застосовувати ризикоорієнтований підхід, перевіряти клієнтів та операції, а також своєчасно надавати інформацію на запити регулятора.