Михайлу Сцельнікову загрожує довічне ув'язнення

СБУ завершила досудове розслідування справи про вбивство нардепа Андрія Парубія, прокурори скерували матеріали до суду. Підозрюваному Михайлу Сцельнікову загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили у середу, 11 березня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, слідство задокументувало нові злочини з боку підозрюваного, зокрема, його заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України.

Також під час розслідування знайшли ще одну зброю – мисливський обріз, який зловмисник заховав у могилі на території Личаківського цвинтаря для можливого використання у підривній діяльності.

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв нардепа Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім прицільних пострілів у політика, внаслідок чого той загинув на місці.

За підозрою у вчиненні вбивства затримали завербованого через телеграм російськими спецслужбами 53-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який у залі суду зізнався у скоєному. Після вбивства Парубія вбивця намагався втекти за кордон, але його спіймали СБУ та поліція у Хмельницькій області.

Через чотири місяці після вбиства правоохоронці знайшли пістолет, з якого вбили Андрія Парубія. Для вчинення злочину вбивця використав пістолет Макарова, який згодом заховав у лісопарку неподалік місця проживання у Львові.

Михайлу Сцельнікову інкримінують цілу низку статей Кримінального кодексу:

публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ);

державну зраду (ч. 2 ст. 111 ККУ);

посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку із його державною та громадською діяльністю (ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112 ККУ);

незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 ККУ);

виправдовування збройної агресії Росії проти України (ч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ).

У прокуратурі та СБУ зазначили, що підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.