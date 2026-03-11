Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія ховав зброю в могилі на Личаківському цвинтарі
СБУ та прокуратура повідомили про завершення слідства та скерування справи до суду
СБУ завершила досудове розслідування справи про вбивство нардепа Андрія Парубія, прокурори скерували матеріали до суду. Підозрюваному Михайлу Сцельнікову загрожує довічне ув’язнення.
Як повідомили у середу, 11 березня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, слідство задокументувало нові злочини з боку підозрюваного, зокрема, його заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України.
Також під час розслідування знайшли ще одну зброю – мисливський обріз, який зловмисник заховав у могилі на території Личаківського цвинтаря для можливого використання у підривній діяльності.
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв нардепа Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім прицільних пострілів у політика, внаслідок чого той загинув на місці.
За підозрою у вчиненні вбивства затримали завербованого через телеграм російськими спецслужбами 53-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який у залі суду зізнався у скоєному. Після вбивства Парубія вбивця намагався втекти за кордон, але його спіймали СБУ та поліція у Хмельницькій області.
Через чотири місяці після вбиства правоохоронці знайшли пістолет, з якого вбили Андрія Парубія. Для вчинення злочину вбивця використав пістолет Макарова, який згодом заховав у лісопарку неподалік місця проживання у Львові.
Михайлу Сцельнікову інкримінують цілу низку статей Кримінального кодексу:
- публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ);
- державну зраду (ч. 2 ст. 111 ККУ);
- посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку із його державною та громадською діяльністю (ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112 ККУ);
- незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 ККУ);
- виправдовування збройної агресії Росії проти України (ч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ).
У прокуратурі та СБУ зазначили, що підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.