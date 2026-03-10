Кабінет Міністрів анулював спеціальні дозволи на користування Малишевським родовищем у Дніпропетровській області та родовищами Валки-Гацківське і Межирічне у Житомирській області. Рішення ухвалили у зв’язку із санкціями проти бізнесмена Дмитра Фірташа. Про це 10 березня повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, уряд планує повторно виставити ці спецдозволи на відкриті електронні аукціони, щоб залучити нових інвесторів. «Наступний етап – очікуємо ініціативи від бізнесу щодо отримання права користування цими надрами через механізм відкритих аукціонів», – зазначила Свириденко.

Паралельно Державна служба геології та надр України перевіряє так звані «сплячі» спецдозволи на користування стратегічними корисними копалинами. Йдеться загалом про 38 ліцензій, за якими уряд очікує результати аудиту.

Також Мінекономіки винесло на громадське обговорення проєкт постанови про зміни до правил користування надрами. Зокрема, документ має наблизити українське регулювання до норм законодавства Євросоюзу.

Проєкт передбачає й оновлення процедури електронних аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами. Йдеться про ділянки, які не належать до родовищ стратегічного значення для економіки та оборони держави.

Водночас планують розширити перелік ділянок, які виставляють на торги, зокрема, включити до нього і надра критичного значення. Список таких ділянок затверджено постановою №845 від 14 липня 2025 року.

Що цьому передувало?

Під час аналізу переліку родовищ стратегічного та критичного значення виявили кілька родовищ титанових руд, які раніше до нього не були внесені. Йдеться про Малишевське родовище, ділянки Мотронівсько-Аннівська та Північно-Західна, а також родовища Валки-Гацківське і Межирічне. Новий проєкт постанови передбачає їх включення до відповідного списку.

Титанові руди в Україні належать до стратегічних і критичних корисних копалин. Титан також входить до переліку ресурсів, нові проєкти з видобутку яких мають сприяти наповненню Українсько-Американського інвестиційного фонду відбудови.

Як писав ZAXID.NET, ще у 2021 році Україна ввела санкції проти бізнесмена Дмитра Фірташа через його діяльність у титановій галузі. У червні 2024 року Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про продовження санкцій ще на 10 років щодо сотень фізичних та юридичних осіб, серед яких був Фірташ.

У лютому 2026 року Україна синхронізувала санкційну політику з Великою Британією та ініціювала додаткові обмеження проти бізнесмена. Після цього Свириденко заявила, що санкції створюють правові підстави для анулювання трьох спецдозволів на користування надрами.

У Group DF заявили, що планують оскаржувати нові санкції, назвавши їх політично вмотивованими.