Активи Фірташа у Британії заморозили та заборонили йому в'їзд до країни

Британія оголосила про введення санкцій проти кількох осіб, обвинувачених у розкраданні багатств своїх країн. Серед них опинився український бізнесмен Дмитро Фірташ та його дружина. Про це 21 листопада повідомив британський уряд.

Відомо, що ввели в рамках нової кампанії з боротьби з корупцією та незаконним фінансуванням, ініційованої міністром закордонних справ Девідом Леммі.

Як йдеться у повідомленні, Фірташ вивів з України сотні мільйонів фунтів стерлінгів завдяки корупції та контролю над розподілом газу, і приховав десятки мільйонів фунтів прибутків лише на ринку нерухомості у Британії. Також санкції ввели проти Лади Фірташ, адже у британському уряді зазначають, що вона володіє активами в країні від імені свого чоловіка. Серед цих активів є будівля старої станції метро Brompton Road.

Обмеження запровадили також проти фінансового посередника Фірташа Дениса Горбуненка, адже він сприяв корупційним схемам бізнесмена.

Їхні активи у Великій Британії заморозили, а Фірташам та Горбуненку заборонили в'їзд до країни.

Конфіскація активів Дмитра Фірташа в Україні

Нагадаємо, наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем. Того ж місяця уряд передав ці облгази в управління «Нафтогазу».

Через рік, у травні 2023-го, СБУ та БЕБ оголосили підозру Дмитру Фірташу у справі про завдання збитків державному бюджету на 18 млрд грн. У СБУ тоді повідомили, що компанії Фірташа купували газ у підконтрольної йому ж структурі, але насправді отримували не більше ніж 30% від сплаченого обсягу газу. Дефіцит покривали коштом газу в державній власності – облгази просто відбирали недоотримане паливо з газотранспортної системи України.

25 червня 2024 року президент Володимир Зеленський указом продовжив санкції проти Фірташа.

Наприкінці червня суд скасував арешти з облгазів олігарха Фірташа, але згодом їх оперативно повернули.