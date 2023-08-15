Правоохоронці повідомили про підозру керівникам ще трьох газорозподільних компаній з групи РГК олігарха Дмитра Фірташа в розкраданні природного газу з газотранспортної системи України. Про це у вівторок, 15 серпня, повідомило Бюро економічної безпеки.

За інформацією правоохоронців, голова правління АТ «Криворіжгаз» завдав державі збитків на понад 202 млн грн, голова правління АТ «Волиньгаз» – на понад 130 млн грн, а голова правління АТ «Чернігівгаз» – на майже 220 млн грн.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, БЕБ арештувало рухоме та нерухоме майно осіб, яким повідомлено про підозру, на загальну суму 246 млн грн та корпоративні права самого Фірташа, який перебуває під санкціями, на загальну суму понад 7,4 млрд грн.

Детективи БЕБ інкримінують керівникам облгазів Фірташа:

привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах;

легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідство встановило, що фактичний керівник групи компаній РГК Дмитро Фірташ організував схему несанкціонованого відбору газу з ГТС України, в якій взяли участь службові особи підконтрольних підприємств. Для покриття витрат компанії за несанкціоновано відібраний газ у «Оператора ГТС України», облгази перераховували кошти на підконтрольне підсанкційному олігарху підприємство в значно більшому обсязі, ніж було поставлено газу. Таким чином посадовці облгазів розікрали кошти держави, які передбачалися на закупівлю палива для потреб громадян України, в особливо великих розмірах. У подальшому кошти виводилися на підконтрольні компанії та привласнювались, зазначено в повідомленні Бюро економічної безпеки.

Також у БЕБ наголосили, що відповідно до судово-економічної експертизи та інших доказів, підозрювані протягом 2021 року завдали державі понад 4,2 млрд грн збитків. Наразі в цій справі повідомили про підозру 15 особам: Дмитру Фірташу, який є власником РГК, 11 керівникам облгазів та двом керівникам РГК, директору товариства. Зокрема, серед підозрюваних є також тогочасний голова правління «Львівгазу». Шестеро керівників облгазів перебувають під вартою. Всім учасникам цієї справи загрожує до 12 років ув'язнення.

БЕБ не називає імен підозрюваних керівників облгазів, однак, за інформацією, яка є в публічному доступі:

«Волиньгаз» очолює Мирослав Коротя;

«Криворіжгаз» з липня 2020 до березня 2023 очолював Анатолій Пономаренко;

«Чернігівгаз» очолює Алла Ярова.

Також нагадаємо, що дедалі більше облгазів, які раніше входили до РГК, тепер входять до складу компанії «Газорозподільні мережі України», якою володіє державний «Нафтогаз». Сам Фірташ втік з України ще у 2014 році і з того часу перебуває в Австрії.