Клієнтів «Львівгазу» перевели на нові сервіси

АТ «Львівгаз» перейшло під державне управління «Нафтогаз». Раніше компанія працювала як «Регіональна газова компанія», яку пов'язують з підсанкційним олігархом Дмитром Фірташем. Крім цього, держава тепер координує «Київоблгаз» та «Житомиргаз». У прес-службі «Львівгазу» у четвер, 29 червня, розповіли, що для своєчасного обліку природного газу всіх споживачів перевели на сервіси «Нафтогазу».

«З 28 червня по 5 липня і надалі показники газового лічильника споживачам з Львівської області слід передавати за допомогою сервісів my.gas.ua. Будь-які інші платформи обліку не працюватимуть. Функціонування "Львівгазу" під управлінням державного драйвера передбачає формування гнучкої системи комунікації з клієнтами, налагодження стабільного надання послуг і модернізацію інфраструктури», – йдеться у повідомленні «Львівгазу».

Клієнти «Львівгазу» можуть телефонувати за абонентською підтримкою до контакт-центру «Нафтогаз України» за номерами: 0663002888, 0983002888, 0933002888. Інформацію про спожитий газ в можна передавати в особистому кабінеті my.gas.ua, чатботи GASUA, NaftogazGasSupply у Facebook або ж повідомленням на номер 4647.

Зазначимо, що «Львівгаз» 28 червня отримав нового керівника – 46-річного Романа Калагурського. До того він очолював управління капітального будівництва Львівської ОВА. Крім цього, Роман Калагурський раніше вже працював у «Львівгазі» та «Тернопільгаз».

У «Газорозподільних мережах України» повідомили, що під державним управлінням повноцінно функціонують Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії.

Нагадаємо, що попереднього голову правління «Львівгазу» Тараса Китриша підозрюють у причетності до корупційних схем підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа та розкрадання палива із газотранспортної системи України. Суд обрав Тарасу Китришу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та застави у сумі 155 млн грн.