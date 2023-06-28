Роман Калагурський раніше вже працював у«Львівгазі»

46-річний Роман Калагурський, який з 2021 року працював начальником управління капітального будівництва облдержадміністрації, став головою правління АТ «Львівгаз». Про це йдеться на аналітичному ресурсі YouControl.

За інформацією Львівської ОВА, Роман Калагурський у 2011 – 2012 роках був керівником служби обліку та розрахунків «Львівгазу», а впродовж 2016 – 2017 років – комерційним директором. Також у 2018 році очолював головне управління з обліку і розподілу природного газу «Тернопільгазу». Крім цього, Роман Калагурський працював у ТОВ «Водоканал Зимна Вода», АТ «Укрзалізниця», «Львіводоканалі» та «Львівобленерго». «Львівгаз» наразі не повідомляв про призначення нового керівника. ZAXID.NET у середу, 28 червня, звернувся до прес-служби «Львівгазу» та очікує на коментар.

Зазначимо, що попередньому керівнику «Львівгазу» 46-річному Тарасу Китришу 24 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та застави у сумі 155 млн грн. Чоловік з 2020 року очолював відомство. Тараса Китриша підозрюють у причетності до корупційних схем підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа та розкрадання палива із газотранспортної системи України.

Нагадаємо, що крім колишнього керівника «Львівгазу» підозрюють у розкраданні газу голів правлінь АТ «Закарпатгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Вінницягаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Івано-Франківськгаз» та АТ «Сумигаз». За інформацією СБУ, п'ятеро причетних до корупційних схем переховуються за кордоном.