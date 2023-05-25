СБУ розслідує «справу Фірташа»

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна головам правлінь АТ «Івано-Франківськгаз» і АТ «Сумигаз». У прес-службі СБУ у четвер, 25 травня, повідомили, що керівників облгазів звинувачують у причетності до корупційних схем підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.

«Під час проведення комплексних заходів задокументовано злочинну діяльність ще двох посадовців, які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми», – зазначили у прес-службі СБУ.

Зазначимо, що головою правління АТ «Івано-Франківськгаз» є Віталій Шульга, а «Сумигаз» Костянтин Тацький. У СБУ додали, що керівникам окремих облгазів уже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою або внесення застави. Йдеться про АТ «Закарпатгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Вінницягаз», АТ «Львівгаз» та АТ «Дніпропетровськгаз».

Нагадаємо, що СБУ та БЕБ повідомили про масштабну схему привласнення державного газу на мільярди гривень посадовцями «облгазів Фірташа». Гроші мали спрямувати на закупівлю блакитного палива для обігріву домівок українців. За інформацією СБУ, п'ять причетних до розкрадання газу переховуються від слідства за кордоном. Їх планують оголосити у міжнародний розшук.