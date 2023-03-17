У п’ятницю, 17 березня, працівники БЕБ та СБУ провели масові обшуки в 14 офісах «Регіональної газової компанії», які належать Дмитру Фірташу. Зробили це в рамках розслідування кримінальної справи про заволодіння державними коштами. Про це повідомили в Telegram-каналі РГК.

Обшуки провели в Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Харкові, Закарпатті, Івано-Франківську та інших офісах «Регіональної газової компанії».

На деяких підприємствах працівників вивели з робочих місць, в них вилучили телефони і провели огляд особистих речей.

«РГК вважає проведення обшуків, що супроводжувалися кричущими порушеннями прав людини, здійсненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури. На нашу думку, кримінальна справа, що стала приводом для обшуків, порушена лише з метою тиску на підприємства, які АТ НАК "Нафтогаз України" в особі ДАТ "Чорноморнафтогаз" намагається захопити в "рейдерський" спосіб. Здійснення таких заходів під час війни проти підприємств, які надають життєво важливі послуги для мільйонів українців, є злочином проти країни», – вважають в прес-службі РГК.

Наразі БЕБ та СБУ офіційних коментрів щодо обшуків не давали.

У компанії нагадали, що газовики від початку повномасштабної війни змогли втримати працездатність газорозподільних систем на підконтрольних Україні територіях. Спільно з колегами з інших областей вони максимально швидко відновлювали розподіл газу в Київській, Сумській і Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях і місті Харкові.

Раніше «Нафтогаз» у відповідь на звинувачення РГК у рейдерському захопленні «Харківгазу» і «Дніпрогазу» шляхом зміни менеджменту заявляв, що це відбувається в рамках їх інтеграції в структуру групи «Нафтогаз».

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

У травні 2022 року Кабінет Міністрів України передав в управління підприємству групи «Нафтогаз» – «Чорноморнафтогаз» – раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем (ГРС, облгази), зокрема пакети акцій «Харківгазу» і «Дніпрогазу». У лютому 2023 року КМУ погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління «Чорноморнафтогазу» ще низки заарештованих активів, але не оприлюднив їхнього переліку.

«Нафтогаз України» 2 вересня 2022 року зареєстрував ТОВ «Газорозподільні мережі України» («Газмережі»), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.