Загалом злочинці хотіли вкрасти газу на 195 млн грн

Бюро економічної безпеки викрило шахрайську схему розкрадання державного газу на підприємстві «Оператор ГТС» та заарештувало майже 3,5 млн м³ газу. Організатори схеми намагалися відібрати паливо з газотранспортної системи на 195 млн грн. Загалом шахраї змогли викрасти газу на 100 млн грн.

Про викриття масштабної схеми повідомили детективи БЕБ у середу, 8 березня. Співробітники однієї з приватних установ підробляли документи, щоб незаконно відбирати газ з держкомпанії «Оператор газотранспортної системи України». Організатори шахрайської схеми намагалися продати вкрадений газ третім особам.

«Протягом 2023 року службові особи приватної компанії, яка займається торгівлею газом, шляхом підробки документів, здійснили незаконний відбір газу з газотранспортної системи (ГТС). Надалі паливо продавали третім особам. Для реалізації злочинної схеми, організатори подали «Оператору ГТС» підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 млн грн», – повідомили у прес-службі БЕБ.

Правоохоронці арештували на Київщині майже 3,5 млн м³ природного газу, який перебував на обліках шахрайської компанії. За оцінками фахівців, крадіжка газу завдала державі збитків майже на 100 млн грн. Наразі ведеться розслідування для встановлення всіх членів шахрайської схеми. Їм оголосили підозру за ч.5 ст. 191 ККУ (розтрата державного майна та зловживання службовим становищем). Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.