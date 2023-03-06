За роботою нелегального казино стояло шестеро мешканців Херсонщини

Служба безпеки України викрила та ліквідувала підпільну мережу казино, яка спонсорувала росіян у війні проти України. Міжрегіональна мережа працювала й під час окупації Херсона, підпорядковуючись зраднику України та гауляйтеру росіян Володимиру Сальдо. Злочинці давали частину прибутку на потреби окупантів.

Про ліквідацію підпільної мережі правоохоронці повідомили в понеділок, 6 березня. Мережу казино викрили та знищили в ході майже 40 обшуків у Києві, Житомирі та Херсоні. Керівництво казино працювало не тільки на території, підконтрольній Україні, але і на тимчасово окупованій Херсонщині, де казино платило готівкою Володимиру Сальдо мільйони гривень, отримувало прикриття та дозвіл на роботу.

«Зловмисники створили міжрегіональну мережу підпільних гральних закладів, причетну до прихованого фінансування окупаційних органів у захоплених районах півдня України. Щомісяця вони спрямовували на потреби нелегітимної влади та її силового блоку мільйони у гривневому еквіваленті. За даними слідства, організатори угруповання незаконно відкрили декілька казино у Херсоні незадовго до повномасштабного вторгнення. Під час тимчасового захоплення міста вони продовжили займатися нелегальним бізнесом», – повідомили в прес-службі СБУ.

Після деокупації Херсона учасники мережі втекли до Житомира, де продовжили роботу підпільного казино. За час роботи в Житомирі керівництво мережі змогло відкрити ще 6 нелегальних закладів та залучити десятки працівників. Щоденний виторг підпільної мережі, за оцінками правоохоронців, становив майже мільйон гривень, а один зал казино міг вмістити до 200 людей. Під час майже 40 обшуків співробітники СБУ арештували учасників мережі та комп'ютерне обладнання з даними про діяльність та клієнтською базою.

Членам організації оголосили про підозру за ст. 255, 203-2 КК України (організація та проведення азартних ігор). Шістьом особам загрожує позбавлення волі до 12 років.