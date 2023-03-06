Батальйон «Спарта» з 2014 року допомагав проросійським бойовикам захопити Донеччину та Луганщину

Служба безпеки України затримала в Одесі місцевого мешканця, який воював за невизнану псевдореспубліку «ДНР» у складі терористичного батальйону «Спарта». Чоловік у 2015 році брав участь у бойових діях проти військових АТО в районі Донецького аеропорту, а після поранення переховувався від правоохоронців на Одещині.

Про затримання зрадника в СБУ повідомили у понеділок, 6 березня. З 2015 року він був членом батальйону «Спарта», який з того ж року перебуває під санкціями ЄС. Він переховувався на підконтрольній території України та тривалий час підтримував зв'язок з терористами так званої «ДНР».

«У складі ворожого угруповання він обстрілював оборонні позиції українських військ, воював у районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на «курсах» снайперів. Але після отриманого поранення покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину», – повідомили в прес-службі СБУ.

Правоохоронці затримали зрадника та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній організації). Суд обрав колишньому бойовику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.