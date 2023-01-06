Слідчі ДБР у взаємодії із Херсонською обласною прокуратурою провели обшук у головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо і виявили у його помешканні документи РФ із прямими вказівками до вчинення злочинів проти України.

Як інформує у п'ятницю, 6 січня, прес-служба ДБР, у маєтку Володимира Сальдо, якого Росія призначила головою окупаційної адміністрації Херсонської області, та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи РФ з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України.

«Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів», – повідомили у ДБР.

Також у Сальдо виявлено чималу бібліотеку із проросійськими книгами.

«Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої росії. Поряд з такими виданнями, як «Императрица Екатерина ІІ», «Россия. Великия Судьба», «Москва. Размышления в фотографиях», сусідить посібник «Радость сексу. Книга о премудростях любви». Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок», – розповіли слідчі Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури вже скерували до суду обвинувальні акти стосовно окупаційного «голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області», його заступника та так званого «голови Херсонської міської адміністрації». Їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).

26 квітня 2022 року Сальдо призначений головою російської окупаційної адміністрації Херсона, 11 червня зрадник отримав російський паспорт. Російська війська окупували Херсон 2 березня. Окупація тривала до 11 листопада 2022 року.

Володимир Сальдо з 2002 до 2012 був мером Херсона. Із 2001 року був керівником херсонського обласного осередку «Партії регіонів». У 2008 році його навіть визнали найкращим міським головою України. Після цього, у 2012 році, Сальдо обрався до Верховної Ради України від Партії регіонів.