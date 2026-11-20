Російський танкер Primorye

Танкери Leruo та Primorye з російським дизельним пальним, які прямували до США в межах домовленості Дональда Трампа з Владіміром Путіним, прибули до Бразилії. Жодне із суден так і не дісталося американських портів. Про це повідомила онлайн-платформа The Maritime Executive 19 листопада.

За даними видання, ці два танкери та ще два судна вирушили з Росії в середині жовтня в межах домовленості між Вашингтоном і Москвою про постачання дизельного пального. Наразі третій танкер Beast прямує вздовж узбережжя Південної Америки, а четвертий – Agioi Fanendes – перебуває в Атлантичному океані. Немає даних про те, що він збирається прямувати до США.

За попередніми оцінками, Leruo перевозить близько 40 тис. тонн дизельного пального. Два інші танкери мають аналогічне навантаження.

Бразилія, однак, прийняла російське пальне. Бразильська газета Gazeta do Povo наводить дані про багатомільярдну торгівлю країни з Росією. За її інформацією, у 2026 році вартість імпорту російських енергоносіїв до Бразилії вже сягнула 840 млн доларів.

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Дані Центру досліджень з питань енергетики та чистого повітря свідчать, що цьогоріч Бразилія прийняла 28 суден російського «тіньового флоту», які здійснили загалом 34 поставки дизельного пального. За оцінками центру, обсяг імпорту становив 1,11 млн тонн. Загалом же цього року Бразилія імпортувала з Росії 4,3 млн тонн нафтопродуктів.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з лідером РФ Владіміром Путіним про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світові ринки. За задумом Трампа, це мало знизити ціни на пальне та зміцнити його політичну підтримку за кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу США.

Домовленість обурила демократів у Конгресі та частину республіканців. Вони заявили, що угода може бути незаконною, і вимагали від президента її скасувати. Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл також попередила портових операторів про можливі санкції за приймання російського пального.

Попри розрахунки Трампа, на проміжних виборах 3 листопада демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США – Сенаті та Палаті представників. У програних виборах президент США звинуватив республіканських кандидатів, а згодом заявив, що вважає вибори «нечесними».

Агентство Reuters писало, що з кінця жовтня Україна скоротила сукупні обсяги переробки сирої нафти російськими нафтопереробними заводами на 45%. За даними агентства, атаки Сил оборони України вже порушили або зупинили роботу 15 із 35 найбільших російських нафтопереробних заводів.