Кандидатка на посаду губернатора від демократів Джина Хінохоса на вечірці з нагоди її перемоги в Техасі

На проміжних виборах у США до Сенату, Палати представників та губернаторів перемагають представники Демократичної партії. Про це свідчить інфографіка Assosiated Press, опублікована у середу, 4 листопада.

За даними АР, за результатами виборів демократи здобули контроль над Сенатом США. Станом на 08:33 53 представники Демократичної партії отримали місця в Сенаті, тоді як республіканці – 43. Для здобуття більшості у Сенаті необхідне 51 місце.

Також станом на 08:33 220 демократів отримали місця в Палаті представників, тоді як Республіканська партія отримала всього 126. Зазначимо, для більшості у Палаті представників необхідні 218 місць.

За даними АР, штати обрали 24 демократів на посаду губернаторів та 18 республіканців. У решті штатів триває підрахунок голосів.

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Assosiated Press пише, що на проміжних виборах Демократична партія здобула перемогу в традиційно республіканських штатах Техас, Канзас та Південна Кароліна. Такий результат проміжних виборів відбувся вперше за десятиліття. Зокрема, у Техасі демократи перемогли на виборах і до Сенату, і губернатора штату.

Дональд Трамп вже прокоментував поразку республіканців та заявив, що демократи «добре попрацювали». У програних виборах президент США звинуватив республіканських кандидатів.

«Я трохи здивований. Я думав, вони зроблять краще», – сказав Трамп.

На сторінці Демократичної партії США коротко прокоментували попередні результати виборів.

«Приступімо до роботи», – заявили демократи в іксі.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися проміжні вибори. За прогнозами, Демократична партія має завдати поразки республіканцям на тлі суперечливої політики президента США Дональда Трампа.