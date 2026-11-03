Мільйони американців обирають членів Палати представників та третину Сенату

У вівторок, 3 листопада, у США відкрилися перші виборчі дільниці для голосування на проміжних виборах до Конгресу, на яких мільйони американців оберуть всіх 435 членів у Палаті представників та 35 зі 100 – у Сенаті. У низці штатів також голосують за губернаторів та місцевих посадовців. Про це повідомляє «Європейська правда».

Перші виборчі дільниці відкрилися у північно-східному штаті Вермонт о 5-й ранку за східним часом (12:00 за Києвом). Далі голосування почалося у Коннектикуті, Індіані, Кентуккі, Мені, Нью-Гемпширі, Нью-Джерсі, Нью-Йорку і Вірджинії, де всі виборчі дільниці відкрилися о 6:00 (13:00 за Києвом). Останні дільниці відкриваються в Алясці та Вашингтоні о 11:00 за східним часом, а на Гаваях – о 12:00.

Перші дільниці почнуть закриватися о 18:00 за східним часом (01:00 4 листопада за Києвом) у штатах Індіана та Кентуккі. Тоді ж і очікується поява перших результатів.

Наразі вже понад 57 млн американців проголосували достроково або у голосуванні поштою.

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Наразі республіканці мають більшість в обох палатах Конгресу: 53 місця в Сенаті та 218 – у Палаті представників. Утім, передвиборчі опитування свідчать, що демократи мають більші шанси на перемогу в Палаті представників. Складніша боротьба триває у Сенаті, попри лідерство демократів в п’яти із семи ключових штатів, зокрема в Техасі та Канзасі.

Вибори до Сенату США / Прогнози американського ринку передбачень Polymarket

Вибори до Палати представників США / Прогнози Polymarket

Зауважимо, Палата представників затверджує бюджет та має право висунути звинувачення проти високопосадовців, Сенат – ратифікує міжнародні договори, дає згоду на ключові призначення президента й проводить суд над посадовцями, яким Палата представників оголосила імпічмент тощо.

Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп заявив, що атаки України на російські НПЗ спричинили дефіцит дизельного пального у всьому світі. 9 жовтня Трамп оголосив, що домовився з російським диктатором Владіміром Путіним про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світові ринки. Водночас газета WSJ писала, що угода між США та Росією не допомогла знизити ціни на дизельне пальне у США. Натомість ціни зросли – з 6,28 долара за галон (станом на 9 жовтня) до 6,35 долара за галон (станом на 28 жовтня).