Дмитро Табачник очолював МОН за часів президента-втікача Віктора Януковича

СБУ повідомило колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику про підозру у державній зраді. За версією слідства, він допомагав колаборантам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

Як вказано у тексті підозри, опублікованої на сайті Офісу генпрокурора у вівторок, 22 листопада, 1 травня Дмитро Табачник через месенджер Telegram сконтактував колаборантів окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях Володимира Сальдо і Євгена Балицького із заступником міністра охорони здоров’я Росії Андрєєм Плутиницьким для організації процесів у галузі охорони на захоплених росіянами територіях. При цьому він діяв як представник російських держорганів.

Потім Дмитро Табачник листувався із Володимиром Сальдо для організації його зустрічі із самопроголошеним міністром МНС тимчасово окупованого Криму для створення служби з надзвичайних ситуацій, співпраці з так званим управлінням внутрішніх справ Херсонщини та створення служби «112».

Наприкінці липня екс-міністр отримав від колаборантів інформацію про кількість об’єктів інфраструктури, навчальних закладів, медичних установ, виборчих дільниць. На підставі цієї інформації він подав до заступника голови уряду Росії записку про необхідність озброєної охорони для цих об’єктів.

Слідчий управління СБУ у Вінницькій області оголосив Дмитру Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 11 (державна зрада) ККУ. Йому загрожує довічне ув'язнення.

58-річний Дмитро Табачник був міністром освіти і науки України за часів президента Віктора Януковича. У 2014 році він утік із України. З 2015 року він перебуває у розшуку та під санкціями ЄС через привласнення державних коштів.