Почесного президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва 22 жовтня затримали у справі про держзраду

Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з росіянами. Про це прес-служба СБУ повідомила у понеділок, 24 жовтня.

У відомстві розповіли, що навіть після повномасштабного вторгнення агресора високопосадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від «Партії регіонів», продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим – фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

відео СБУ

В СБУ також зазначили, що при цьому Богуслаєв виправдовував військове вторгнення Росії в Україну і висловлював надію, що Владімір Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні тощо.

«Служба безпеки робитиме усе, аби встановити інших осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнути їх до відповідальності. Очищення України від зрадників та колаборантів триває!», – йдеться у повідомленні СБУ.

Як інформував ZAXID.NET, ввечері 22 жовтня СБУ затримала почесного президента компанії «Мотор Січ», екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва. Тоді повідомлялося, що Богуслаєва підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Служба безпеки України заявила про затримання Богуслаєва, а ще начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності «Мотор Січі».