СБУ опублікувала докази співпраці президента «Мотор Січі» з Росією
В’ячеслав Богуслаєв постачав двигуни до ударних вертольотів РФ та виправдовував військове вторгнення в Україну
Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з росіянами. Про це прес-служба СБУ повідомила у понеділок, 24 жовтня.
У відомстві розповіли, що навіть після повномасштабного вторгнення агресора високопосадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від «Партії регіонів», продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим – фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.
відео СБУ
В СБУ також зазначили, що при цьому Богуслаєв виправдовував військове вторгнення Росії в Україну і висловлював надію, що Владімір Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні тощо.
«Служба безпеки робитиме усе, аби встановити інших осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнути їх до відповідальності. Очищення України від зрадників та колаборантів триває!», – йдеться у повідомленні СБУ.
Як інформував ZAXID.NET, ввечері 22 жовтня СБУ затримала почесного президента компанії «Мотор Січ», екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва. Тоді повідомлялося, що Богуслаєва підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації.
Служба безпеки України заявила про затримання Богуслаєва, а ще начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності «Мотор Січі».