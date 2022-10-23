СБУ затримала президента «Мотор Січі» Богуслаєва

СБУ затримала почесного президента компанії «Мотор Січ», екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Богуслаєва підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Служба безпеки України заявила про затримання Богуслаєва, а ще начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності «Мотор Січі».

За матеріалами слідства, затримані діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів

Богуслаєв був депутатом 5, 6, 7 і 8 скликань Верховної Ради. У 5-7 скликаннях був членом фракції Партії регіонів, у 8 – групи «Воля народу».

На парламентських виборах 2019 року на окрузі в Запоріжжі програв кандидату від «Слуги народу».

Угрудні 2019 року В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій «Мотор Січі» китайським компаніям.

4 вересня 2020 року китайські інвестори «Мотор Січі» направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 млрд доларів (пізніше сума позову збільшилася до 4,5 млрд доларів).

На початку грудня 2020 року китайська сторона направила звернення в міжнародний арбітраж згідно з угодою між Україною та Китаєм про заохочення і взаємний захист інвестицій.

На початку січня 2021 року США внесли у «чорний список» китайську компанію Skyrizon, яка намагалася придбати «Мотор Січ» разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським. Крім того, Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення «Мотор Січі» у державну власність.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу. Підприємство у січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку