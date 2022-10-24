В’ячеслава Богуслаєва затримали 22 жовтня

Президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого Служба безпеки України затримала 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство з 2000 року. Відтоді він чотири рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

Про російське громадянство Богуслаєва свідчать документи, які в понеділок, 24 жовтня, опублікували журналісти програми «Схеми» від «Радіо Свобода».

Згідно з витягом з російської системи АС «Роспаспорт», 15 жовтня 2000 року В’ячеслав Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Дата отримання паспорта громадянина Росії – 18 жовтня 2000 року.

В’ячеслав Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це підтверджується через сайт російської Податкової служби.

«Перевірка номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ підтвердила, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних», – йдеться в публікації.

З часу набуття російського громадянства Богуслаєв не лише був керівником корпорації «Мотор Січ», а й був довіреною особою кандидати в президенти України Віктора Януковича, з 2006 року був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Крім того, будучи народним депутатом, Богуслаєв входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Відповідно до законів «Про державну таємницю» і «Про статус народного депутата», народні депутати мають можливість доступу до державної таємниці. Журналісти звернулися до декількох колишніх депутатів-членів комітету з питань національної безпеки і оборони, які підтвердили, що депутати цього комітету, в тому числі і Богуслаєв, тривалий час мали доступ до держтаємниці.

Водночас журналісти не змогли зв’язатися з представником Богуслаєва за коментарем. На підприємстві «Мотор Січ» сказали, що нічого про це не знають.

23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору». Це затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними слідства, посадовці «Мотор Січ» діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

Наразі підприємство «Мотор Січ» не коментувало ці затримання. Ще у 2019 році журналісти Bihus.Info повідомляли, що «Мотор Січ», попри заборону на експорт військової техніки до Росії, продовжувала постачати деталі для двигунів до техніки російській армії.

«Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.