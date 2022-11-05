Тетяну Незеленнікову засудили на 12 років за працю на окупантів

Галицький районний суд Львова засудив за державну зраду 58-річну Тетяну Незеленнікову, яка після анексії Криму працювала в окупаційному міністерстві промислової політики Республіки Крим, повідомив 4 листопада «Судовий репортер». Жінка приїхала на рідну Дніпропетровщину ще до початку повномасштабної війни, але повернутися назад через Херсонщину вже не змогла. Її затримали під час спроби перетину кордону з Польщею і виявили російський паспорт.

Тетяну Незеленнікову затримали у Львові у квітні 2022 року. Вона приїхала у своє рідно Кам’янське Дніпропетровської області на похорон батька ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Але після 24 лютого Незеленнікова вже не змогла повернутись в окупований Крим через Херсонщину, тому вирішила їхати додому через Польщу, а потім Білорусь і Росію. Жінку затримали українські прикордонники у пункті пропуску на Львівщині. У неї виявили російський паспорт та вручили підозру в державній зраді.

Її помістили в СІЗО із можливістю звільнення під заставу в 4 млн грн, але вона її не сплатила. Адвокат підсудної намагався перевести справу на розгляд у Дніпро і Київ.

Як повідомляє «Судовий репортер», прокурор Олег Телефанко клопотав про 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, класифікуючи цей злочин як особливо тяжкий. Проте суддя Наталія Зубачик призначила мінімальне покарання, передбачене за ч.1 ст.111 ККУ (державна зрада), – 12 років.

Підсудна не розуміла своєї провини, просила пом’якшити покарання.

«Я не проводила ніяку підривну діяльність, нічого такого, у розумінні підривної діяльності… Я просто працювала, щоб заробити собі на життя, мати змогу допомагати батькам-пенсіонерам. Нашкодити економіці України, навіть своєю діяльністю – я не мала змоги цього… Тому я ще раз хочу на цьому наголосити, я ніякої підривної діяльності не проводила», – цитує Незеленнікову Судовий репортер.

Як повідомляє видання, Тетяна Незеленнікова – уродженка міста Кам’янське Дніпропетровської області, але з 1987 року проживала у Сімферополі. Спочатку працювала у проектному інституті інженером. Вже потім заступником начальника управління торгівлі та побутових послуг Мінекономіки. Коли в 2014-му Росія окупувала Крим, Незеленнікова обійняла посаду заступника начальника управління незаконно створеного міністерства промислової політики Республіки Крим. У тому ж році Незеленнікова пройшла курс в Російській академії народного господарства та державної служби при президентові РФ. У 2020 році вона отримала нагороду від окупаційної влади. У міністерстві Незеленнікова працювала до квітня 2021-го, а потім вийшла на пенсію.

На суді на більшість питань вона не відповідала, користаючись правом не свідчити проти себе і відмовлялася відповідати на запитання прокурора. Оформлення російського паспорта кримчанка пояснила тим, що «там жила і працювала, у мене там була робота і було де жити».

Адвокат намагався виправдати свою клієнтку тим, що вона є громадянкою РФ, тому не може бути суб’єктом злочину, передбаченого українським законодавством. Але отримавши російський паспорт, Незленнікова не подала заяви про вихід з українського громадянства і для в’їзду використовувала український паспорт. Автоматичне набуття російського громадянства на окупованій території Україною не визнається.

1 листопада суд визнав Тетяну Незеленнікову винною у державній зраді і присудив 12 років позбавлення волі.