У Львові затримали 58-річну мешканку Криму, яка після окупації півострова обіймала посаду в одному із так званих міністерств Автономної республіки Крим. Їй повідомили підозру у державній зраді.

«За даними слідства, з 2014 по 2021 рік підозрювана обіймала керівну посаду в одному з незаконно створених “міністерств АРК”, чим сприяла утвердженню окупаційної влади РФ та надавала допомогу в проведенні підривної діяльності проти України», – повідомили 19 квітня у Львівській обласній прокуратурі.

В СБУ додали, що жінка відкрито підтримувала злочини російських військових та політику Росії щодо України. За це самопроголошена «влада» Криму неодноразово нагороджувала посадовицю.

«У січні 2022 року жінка прибула на територію України, з її слів: "приехала по семейным обстоятельствам". Проте втекти назад їй вже не вдалось, адже Росія розпочала так звану «військову спецоперацію», – розповіли у СБУ Львівщини.

Жінка планувала перетнути кордон з ЄС на Львівщині, а далі виїхати через Білорусь та Росію. Колаборантку затримали у квітні у Львові. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 4 млн грн застави.

58-річній мешканці АР Крим повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), що передбачає до 15 років позбавлення волі. Розслідування проводить Служба безпеки України у Львівській області.