У несплаті податків підозрюється екс-керівництво «Укрнафти» й «Укртатнафти»

Правоохоронці заарештували топ-менеджерів компаній «Укрнафта» й «Укртатнафта», які підозрюються в несплаті податків за акциз пального на 605,9 млн грн. Про арешт повідомили в Офісі Генерального прокурора в понеділок, 6 березня.

За словами правоохоронців, в ухиленні від сплати податків на акциз підозрюються «виконувач обов'язків першого заступника голови правління компанії та головний бухгалтер». У прес-службі СБУ додали, що йдеться про керівництво ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта». Імена підозрюваних наразі не розголошуються. Правоохоронці провели обшуки в компаніях на Одещині та Черкащині та вилучили нафтопродукти на 800 млн грн.

«Під час обшуків на логістичних базах і складах компаній правоохоронці вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів. Загальна вартість продукції становить майже 800 млн грн. Таким чином СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, які з «Укрнафти» і «Укртатнафти» незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній», – повідомили в прес-службі СБУ.

З початку 2022 року підприємства продавали АЗС нафтопродукти без сплати акцизного податку, а топ-менеджери не відображали продажі у податковій звітності. Збитки державі експерти оцінили в 605,9 млн грн. Менеджменту компаній оголосили підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати акцизного податку).

«У ході розслідування екскерівнику нафтопереробної компанії, 43% власності на яку належить державі, обрано запобіжний захід – 199 млн грн застави. У зв’язку з несплатою підозрюваним цих коштів на підставі клопотання прокурора слідчим суддею йому змінено запобіжний захід із застави на тримання під вартою у залі судового засідання», – повідомили в прес-службі Офісу Генерального прокурора.

Зазначимо, раніше в СБУ повідомили про викриття масштабної схеми привласнення грошей нафтокомпаній. Колишні власники «Укрнафти» і «Укртатнафти» вкрали понад 40 млрд грн з підприємств. За фактом злочину правоохоронці арештували та повідомили про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору «Укртатнафти».