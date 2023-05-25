Тарас Китриш з 2020 року є головою правління «Львівгазу»

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави 46-річному голові правління АТ «Львівгаз» Тарасу Китришу. У прес-службі СБУ повідомили, що сума застави становить 155 млн грн. Посадовця звинувачують у причетності до розкрадання палива із газотранспортної системи України. Голові правління загрожує до 12 років позбавлення волі. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що запобіжний захід обрали 24 травня.

«"Львівгаз" працює в штатному режимі, працівники перебувають на своїх місцях і виконують свої робочі обов'язки», – розповіли ZAXID.NET у прес-службі «Львівгазу».

Тарас Китриш очолює «Львівгаз» з червня 2020 року. До того він працював фінансовим директором і з 2016 року був членом правління.

Крім Тараса Китриша, під вартою перебувають голови правлінь:

АТ «Закарпатгаз», із заставою 169 млн грн застави;

АТ «Хмельницькгаз» із заставою 228 млн грн;

АТ «Вінницягаз» із заставою 186 млн грн;

АТ «Дніпропетровськгаз» із заставою 160 млн грн.

Нагадаємо, що СБУ та БЕБ повідомили про викриття схеми привласнення державного газу на мільярди гривень. Наразі триває розслідування.