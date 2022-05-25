Печерський суд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права на 26 компаній-операторів газорозподільчих систем. Частина з цих компаній входить у групу «РГК» олігарха Дмитра Фірташа.

Як повідомили у середу, 25 травня, у прес-службі ДБР, слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

«Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії» – вказано у повідомленні ДБР.

ДБР повідомляють, що передали в управління державі 26 компаній-операторів газорозподільчих систем з понад 40, які працюють в Україні. Слідчі ДБР не уточнюють, які саме компанії передано у власність держави, але судячи з фотографій ДБР, серед них є компанії, що входять у групу «Регіональна газова компанія» олігарха Дмитра Фірташа.

Слідчі ДБР провели обшуки в офісах 26 компаній-операторів газорозподільчих систем

Нагадаємо, у червні минулого року ДБР повідомляло про викриття масштабної схеми безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам. Тоді йшлося про збитки державі на суму майже 1,5 млрд гривень.

Додамо, що загалом в Україні є близько 40 операторів газорозподільчих систем, приблизно 70% з них входять у групу «РГК» бізнесмена Дмитра Фірташа. У червні 2021 року резидент України Володимир Зеленський увів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти Дмитра Фірташа, який перебуває в Австрії.