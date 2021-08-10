Право на розробку родовищ титанових руд передали іншій компанії

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) позбавила «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (МГЗК), який входить до холдингу Group DF олігарха Дмитра Фірташа, ліцензії на розробку Селищанського родовища титанових руд. Про це повідомила прес-служба холдингу.

Такий наказ Держгеонадра затвердила 4 серпня. Вона передала право на розробку родовищ «Обʼєднаній гірничо-хімічній компанії». 9 серпня 2021 року між Держгеонадр та ОГХК був підписаний договір про купівлю-продаж спецдозволу на користування надрами.

«Як вказано у наказі Держгеонадр, позбавлення МГЗК права на отримання спецдозволу на користування надрами ухвалено в «зв’язку з надходженням інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу про те, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму в Україні», — заявили в компанії.

Підставою для цього рішення став лист Управління СБУ в Житомирській області. Відомство повідомило про наявність кримінальної справи від січня 2015 року в якому висувалися звинувачення у фінансуванні тероризму. В Group DF запевняють, що на цей час ці звинувачення повністю зняті СБУ у 2020 році у зв’язку з відсутністю складу злочину.

У компанії заявили, що оскаржать рішення Держгеонадр в суді та готові до відстоювання своїх прав в міжнародних судах

Як інформував ZAXID.NET, раніше Господарський суд Запорізької області повернув у власність держави Запорізький титано-магнієвий комбінат, який належав компаніям з орбіти олігарха Дмитра Фірташа.

Олігарх Дмитро Фірташ володіє більшою частиною українських облгазів, підприємствами металургійного комплексу та іншими великими компаніями. З 2014 року Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США. Там його звинувачують у відмиванні грошей і створенні організацій, що діють під впливом рекету, і корупційних схем за кордоном. 8 червня РНБО України запровадила санкції проти Фірташа.