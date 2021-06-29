Верховний суд відмовив заступнику генпрокурора у задоволенні позову, поданого в інтересах Фонду держмайна до «Волиньгазу», який входить в групу РГК олігарха Дмитра Фірташа, і Міністерства енергетики та захисту довкілля про визнання недійсним договору від 29 листопада 2012 року, на підставі якого «Волиньгазу» було передано в експлуатацію державне майно, тобто газорозподільну систему. Таким чином, Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу заступника генпрокурора та залишив без змін рішення попередніх судів у цій справі.

Як пише Finbalance, згідно з судовими матеріалами, позиція прокурора полягає в тому, що спірний правочин укладений з порушенням встановленого законом порядку передачі в користування держмайна, виключні повноваження щодо розпорядження яким належать Фонду держмайна, тоді як ні Кабінет міністрів, ні Міненерго не мали права розпоряджатися спірним держмайном та передавати його безоплатно в користування суб’єкту господарювання приватної форми власності.

Суди першої та апеляційної інстанцій з доводами прокурора не погодились, зазначивши, що спірний договір укладений між відповідачами на виконання постанови Кабінету міністрів, якою визначено порядок використання газорозподільних систем, які використовуються для забезпечення розподілу природного газу та не підлягають приватизації, а також визначено Міненерго органом управління цим майном.

«Верховний суд не бачить жодних підстав вважати інакше», – сказано у його рішенні.

До слова, на початку червня 2021 року Державне бюро розслідувань провело обшуки в 37 операторів газорозподільних систем, а також у Міненерго і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

«У 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з «обл-, міськгазами» уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном. За три роки внаслідок вказаних дій державі завдано збитків на суму 1,488 млрд грн», – повідомляли тоді в ДБР.