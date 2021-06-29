В Державному департаменті США підтвердили, що досі працюють над екстрадицією українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до Штатів, однак апеляції значно затягують цей процес. Про це в коментарі українській службі «Голосу Америки» розповів заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент.

Посадовець наголосив, що Австрія – це країна з верховенством права, і вони мають певні правові процедури, однак позиція США у справі Фірташа залишається такою ж, як у 2014 році, коли американська прокуратура звинуватила Дмитра Фірташа у хабарництві.

«Ми засудили Фірташа за злочини, і ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес», – сказав Кент і додав, що у Відні триває процес апеляцій у справі екстрадиції.

«Це їхній процес, і він має бути завершений», – заявив дипломат.

Речниця окружного суду Відня з кримінальних справ Крістіна Зальцборн підтвердила, що наразі в Австрії немає рішення щодо Фірташа.

«Запит на відновлення справи є доволі обширним, як і заяви прокуратури та протилежної сторони. Таким чином ми не можемо передбачити, коли варто очікувати рішення», – заявила вона.

23 червня конгресмени США звернулися до Білого дому з вимогою докласти більше зусиль для екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до Штатів. Демократи Марсі Каптур і Майк Квіґлі, а також республіканці Брайан Фіцпатрік та Енді Гарріс припустили, що «Фірташ зміг підкупити австрійську судову систему», оскільки Відень затягує з відповіддю на запит США.

США звинувачують Фірташа та ще п’ятьох людей у змові, мовляв, вони у 2006—2010 роках заплатили не менше 18,5 млн доларів хабаря індійським чиновникам, щоб придбати титанову шахту в Індії. Український магнат нібито мав намір продати частину продукції американському аерокосмічному гіганту Boeing.

Олігарх Дмитро Фірташ володіє більшою частиною українських облгазів, підприємствами металургійного комплексу, медіа та іншими великими компаніями. Із 2014 року Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції у США. Там його звинувачують у відмиванні грошей та створенні організацій, що діють під впливом рекету, і корупційних схем за кордоном.

18 червня Рада національної безпеки і оборони України ввела повний пакет санкцій проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа і російсько-українського бізнесмена Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Секретар РНБО зазначив, що санкції проти Фірташа пов’язані з «його участю в титановому бізнесі».

В олігарха Дмитра Фірташа «категорично заперечують» звинувачення, за які Рада національної безпеки і оборони наклала санкції.