Український олігарх Дмитро Фірташ володіє 46 ділянками виноградників у регіоні Нова Аквітанія неподалік від Бордо у Франції. Його компанія виробляє і продає вино, яке ще донедавна можна було придбати в Україні, повідомило в четвер, 17 червня, «Слідство.Інфо» з посиланням на базу даних французької нерухомості, яку створив болгарський проект BIRD.bg.

У 2008 році компанія Scea Du Chateau De Gulhemanson, яка належить Фірташу, придбала виноградники за 7,6 млн євро. Директором цієї французької компанії є колишній керуючий директор DF Group Роберт Шетлер-Джонс. загальна площа виноградників – понад 60 гектарів.

Компанія Scea Du Chateau De Gulhemanson до 2008 року належала сім’ї Рокморелей, які продали її іншій компанії Фірташа Societe Civile Du Chateau De Fompeyres.

Ще донедавна вино з виноградників Фірташа постачалося в Україну. Журналісти зауважили, що на сайтах супермаркетів досі можна знайти вина з його виноробні. Ціна за пляшку – 300-700 грн. Щоправда, вказано, що такого вина зараз немає у наявності.

У 2019-му році виноградники стали заставою за кредити компанії Фірташа у російському «ВТБ банку». Сума застави – 7,6 млн євро. Якщо до 2022-го року борг не погасять, теоретично російський банк зможе забрати виноробний бізнес українського олігарха.

Нагадаємо, Фірташ в Україні володіє газовим та медійним бізнесами. Наразі він проживає в Австрії. Кримінальні справи проти Фірташа розслідувалися чи розслідуються у США, Німеччині, Іспанії й Таджикистані.