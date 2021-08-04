Запорізький титано-магнієвий комбінат в 2013 році приватизувала компанія олігарха Дмитра Фірташа

Господарський суд Запорізької області повернув у власність держави Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), який належав компаніям з орбіти олігарха Дмитра Фірташа. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму Facebook.

«4 серпня 2021 року Господарський суд Запорізької області задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави до компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр) і ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату», – йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що відповідне рішення суд уже виносив у липні 2018 року. Але тоді Верховний суд постановив повернути справу на повторний розгляд.

Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа і Фонд держмайна в листопаді 2013 року створили ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», яким відійшов майновий комплекс однойменного держпідприємства. Частка держави в новій компанії склала 51% за рахунок майнового комплексу ЗТМК. Фірташ в особі Tolexis Trading повинен був інвестувати в підприємство 110 млн доларів і за це отримати 49% частку.

У САП заявили, що Фірташ домігся призначення свого менеджменту на підприємство, рішеннями якого більшість грошей було витрачено на погашення боргів за енергоносії і перед кредиторами, пов'язаними з Group DF.

«Надалі ці кошти вивели з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн грн», – йдеться у повідомленні САП.

ЗТМК – єдиний виробник губчастого титану в Україні. 51% підприємства належить державі, 49% – Group DF через компанію Tolexis Trading Limited. Потужність виробництва відповідно до проекту – 20 тис. тонн на рік. При тому воно працює збитково, торік негативний фінансовий результат склав 656 млн грн.

Як інформував ZAXID.NET, 18 червня РНБО України запровадила санкції проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Додамо, що Дмитро Фірташ володіє більшою частиною українських облгазів, підприємствами металургійного комплексу та іншими великими компаніями. З 2014 року Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США. Там його звинувачують у відмиванні грошей і створенні організацій, що діють під впливом рекету, і корупційних схем за кордоном.