РНБО запровадила санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса ще в червні

Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв оприлюднити інформацію про рахунки бізнесмена Дмитра Фірташа, заблоковані в рамках санкцій. Про це він повідомив в понеділок, 12 липня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми найближчим часом вийдемо з інформацією, скільки рахунків за кожним рішенням РНБО заблоковано та яка там кількість коштів», – заявив він.

На питання, чи стосується це телеканалу «Інтер», Данілов уточнив, що «РНБО розбиратиметься скільки акцій у нього там та чи є вони взагалі».

«Може так статися, що нібито він володіє, а коли дивишся оригінали документів, може виявитися, що там Фірташа немає і може там якась інша компанія, наприклад, з Кіпру або з якоїсь іншої офшорної зони», – розповів він.

Рада національної безпеки і оборони України ввела повний пакет санкцій проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа і російсько-українського бізнесмена Павла Фукса 18 червня.

Фукс, як зазначає РНБО, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Водночас санкції проти Фірташа пов’язані з «його участю в титановому бізнесі».

Їм заблокували активи, обмежили торгівельні операції, повністю припинили транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України, а також заборонили виводити гроші табрати участь у приватизації, оренді державного майна тощо.

Санкції РНБО президент Володимир Зеленський ввів 24 червня. Окрім Фірташа і Фукса, економічні обмеження стосуються і низки російських олігархів.

Сам Фірташ проживає в Австрії з 2014 року. За даними ЗМІ, він зблизився з австрійською політичною елітою, тому йому вдається відкладати свою екстрадицію до США, де його звинувачують у рекеті та хабарництві. Олігарх живе у Відні на віллі, що належить Олександру Шютцу, великому спонсору правлячої «Австрійської народної партії» Курца.