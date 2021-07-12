Секретар РНБО пообіцяв оприлюднити дані про рахунки Дмитра Фірташа
Інформацію про заблоковані кошти бізнесмена планують опублікувати вже найближчим часом
Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв оприлюднити інформацію про рахунки бізнесмена Дмитра Фірташа, заблоковані в рамках санкцій. Про це він повідомив в понеділок, 12 липня, передає «Інтерфакс-Україна».
«Ми найближчим часом вийдемо з інформацією, скільки рахунків за кожним рішенням РНБО заблоковано та яка там кількість коштів», – заявив він.
На питання, чи стосується це телеканалу «Інтер», Данілов уточнив, що «РНБО розбиратиметься скільки акцій у нього там та чи є вони взагалі».
«Може так статися, що нібито він володіє, а коли дивишся оригінали документів, може виявитися, що там Фірташа немає і може там якась інша компанія, наприклад, з Кіпру або з якоїсь іншої офшорної зони», – розповів він.
Рада національної безпеки і оборони України ввела повний пакет санкцій проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа і російсько-українського бізнесмена Павла Фукса 18 червня.
Фукс, як зазначає РНБО, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Водночас санкції проти Фірташа пов’язані з «його участю в титановому бізнесі».
Їм заблокували активи, обмежили торгівельні операції, повністю припинили транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України, а також заборонили виводити гроші табрати участь у приватизації, оренді державного майна тощо.
Санкції РНБО президент Володимир Зеленський ввів 24 червня. Окрім Фірташа і Фукса, економічні обмеження стосуються і низки російських олігархів.
Сам Фірташ проживає в Австрії з 2014 року. За даними ЗМІ, він зблизився з австрійською політичною елітою, тому йому вдається відкладати свою екстрадицію до США, де його звинувачують у рекеті та хабарництві. Олігарх живе у Відні на віллі, що належить Олександру Шютцу, великому спонсору правлячої «Австрійської народної партії» Курца.