Президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти українського і російського бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, а також проти низки осіб, які представляють російський бізнес. Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента. Вони вступають у дію з моменту оприлюднення.

Окрім Фірташа і Фукса, економічні обмеження стосуються російських олігархів та бізнесменів Олега Дерипаски, Аркадія, Бориса та Романа Ротенбергів, Андрія Черезова, голови корпорації «Ростех» Сергія Чемезова, Сулеймана Керімова, голови «Газпрому» Олексія Міллера, Юрія Ковальчука, Кирила Шамалова, Віктора Вексельберга, голови правління «ВТБ Банку» Андрія Костіна, Олексія Мордашова, бойовика Ігоря Безлера та інших. Повний перелік є у документах на сторінці указу.

Росіянам блокуються активи, забороняється виводити гроші з України, а також скасовуються візи та забороняється в'їзд до країни. Фірташу та Фуксу блокують активи, обмежують торгівельні операції, повністю припиняється транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України, їм заборонено виводити гроші за межі України, анулюються певні ліцензії та дозволи, вони не можуть брати участь у приватизації, оренді державного майна тощо. Підсанкційні особи також втрачають усі державні нагороди.

Обмеження щодо більшості фігурантів цього списку діятимуть три роки. Але санкції проти керівника російської корпорації «Ростех» Сергія Чемезова вони безстроково.

Чому РНБО запровадила санкції проти Фірташа і Фукса – читайте у нашому матеріалі.

Іншим указом Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських журналістів, російських ЗМІ та їхніх представників. У цьому списку – генеральний директор російського «Першого каналу» Костянтин Ернст, головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, а також інші російські журналісти та політичні діячі, котрі відкрито підтримують окупацію Кримського півострова або російську агресію на Донбасі.

До списку юридичних осіб, проти яких упроваджуються санкції РНБО, входять російські ЗМІ, зокрема ВАТ «Перший канал. Всесвітня мережа», телеканали «РТР-Планета», інформаційний канал «Росія-24», які перебувають у структурі Федерального державного унітарного підприємства «Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія», ВАТ «Телекомпанія НТВ».

Санкції РНБО було продовжено також стосовно деяких військово-промислових держпідприємств РФ, підприємств, розташованих на території тимчасово окупованого Росією Криму, а також щодо низки інших організацій, зокрема «Благодійного фонду Святителя Василя Великого», некомерційної організації «Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном» та інших. Повний перелік – у документах на сторінці указу.

Загалом за поданням Служби безпеки України санкції запроваджено проти 538 фізичних і 540 юридичних осіб.

Ще одним указом від 24 червня Зеленський ввів санкції проти російських банків і фінансових компаній, які працюють в окупованому Криму і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Список цих установ можна прочитати у документах на сторінці цього указу.