Під час посту не обов’язково відмовлятися від улюблених солодощів. Є чимало десертів, які можна приготувати без молока, вершкового масла та яєць, використовуючи прості й доступні інгредієнти. Такі ласощі смакуватимуть до чаю, підійдуть для сімейного частування та допоможуть урізноманітнити пісне меню. ZAXID.NET зібрав три рецепти десертів, які легко повторити на власній кухні.

Пісні пряники стануть чудовим доповненням до чаювання під час Різдвяного посту. Вони готуються без яєць, молока та вершкового масла, а приємної солодкості їм надає звичайне варення. Тісто замішується швидко, з доступних інгредієнтів, тому приготування не потребує багато часу. З цієї кількості продуктів вийде приблизно 25–30 м’яких і ароматних пряників.

Простий пісний кекс – це ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко приготувати смачний десерт без яєць, молока та вершкового масла. Він виходить неймовірно м’яким і смачним, а від класичного кексу не відрізнити. Цей рецепт стане справжньою знахідкою для пісного меню або для моментів, коли не хочеться витрачати багато часу на випічку.

Один із найпростіших варіантів домашньої випічки. Тісто тут не замішується: сухі інгредієнти просто чергуються з соковитими яблуками. Завдяки цьому пиріг виходить ніжним, ароматним і з легкою хрусткою скоринкою. Ідеальний рецепт, коли хочеться швидко приготувати щось смачне без зайвих зусиль.

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