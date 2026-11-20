Щоб десерт мав гладеньку поверхню, потрібно правильно підготувати тісто

Поверхня чизкейка може потріскатися, якщо надто довго збивати сирну масу, перетримати десерт у духовці або різко його охолодити. Як уникнути цих помилок, щоб поверхня залишилася гладенькою, пояснює видання Pysznosci.

Чому на поверхні чизкейка з’являються тріщини?

Найчастіше тріщини з’являються, коли чизкейк надто швидко підіймається в духовці, а потім різко осідає під час охолодження. Причиною зазвичай є тривале збивання інгредієнтів, під час якого сирна маса надмірно насичується повітрям.

Щоб цього уникнути, достатньо швидко перемішати інгредієнти до однорідності.

Чизкейк також не любить перепікання. Якщо температура зависока, поверхня та краї схоплюються швидше, ніж середина. А коли ви одразу дістаєте десерт із духовки, різка зміна температури може призвести до появи тріщин.

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Краще випікати його трохи довше, але за нижчої температури. Зазвичай добре підходить діапазон 150–170°C, залежно від рецепта та типу духовки.

Як правильно охолоджувати чизкейк?

Після випікання не діставайте чизкейк з духовки одразу. Просто вимкніть прилад, відчиніть дверцята та залиште десерт усередині приблизно на 20–30 хв. Лише потім вийміть його та дайте повністю охолонути за кімнатної температури.